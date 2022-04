Está oficialmente lançada a segunda candidatura à liderança do PSD, cujas diretas se realizam a 28 de maio. Jorge Moreira da Silva, ex-ministro de Passos Coelho, apresentou esta quarta-feira a sua estratégia de futuro para o partido, deixando uma crítica velada ao seu adversário, Luís Montenegro, devido à relação dúbia com o Chega: “Alertei para os riscos da nossa ambiguidade na relação com o Chega. Lamento que, em 2020, muitos tenham ficado calados e venham agora definir o PSD como ‘a casa comum dos não socialistas’. Na casa do PSD não cabem racistas, xenófobos e populistas.”









Traçada a linha vermelha, o candidato quis deixar bem claro que o objetivo é “unir” o partido, porque, disse, “nunca andou a dividir”. Apesar das indiretas a Montenegro, Moreira da Silva, que deixou a direção da OCDE para concorrer à liderança laranja, disse ter “estima e amizade” pelo adversário. Porém, quis marcar as diferenças: “Esta eleição é para escolher quem é o mais bem preparado. E eu tenho melhores condições.”

O ex-governante garantiu ainda que não vai andar a oferecer lugares em troca de apoios. E, virando-se para o Governo do PS, prometeu uma oposição cerrada com “a criação de um governo-sombra”, estratégia semelhante à do ainda presidente do PSD, Rui Rio, quando fundou o Conselho Estratégico Nacional.



Distrital de Aveiro apoia Luís Montenegro



No mesmo dia da apresentação da candidatura de Moreira da Silva, a comissão política da distrital de Aveiro, presidida por Emídio Sousa, declarou apoio público a Luís Montenegro, ex-líder parlamentar de Passos Coelho. A decisão foi aprovada por unanimidade. Mas não se pode deduzir que Salvador Malheiro, que era até há pouco tempo líder daquela distrital, também esteja com Montenegro, já que o ainda ‘vice’ de Rio já não faz parte da direção daquela estrutura. Salvador tem dito que se irá manter neutro.