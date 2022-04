Com a máquina do PSD a pender para Luís Montenegro para a liderança do partido, eis que o outro candidato, Jorge Moreira da Silva, saca do ‘trunfo’ Francisco Pinto Balsemão. O militante número um e antigo primeiro-ministro vai ser o mandatário nacional do ex-ministro de Passos Coelho na corrida às eleições internas de 28 de maio, revelou esta quinta-feira a candidatura.









O histórico militante e fundador do PSD foi apoiante de Rui Rio, à exceção das últimas diretas que opôs Rio a Paulo Rangel e nas quais Balsemão optou por não tomar partido. Agora, escolheu Moreira da Silva.

Na direção de campanha estará Carlos Eduardo Reis, deputado e homem-forte do aparelho em Braga que esteve ao lado de Rui Rio nos últimos combates, tendo sido decisivo na aprovação da moção de confiança a Rio no polémico Conselho Nacional de 2019, em que Montenegro tinha desafiado pela primeira vez a liderança. Miguel Goulão, número dois de Moreira da Silva nos vários gabinetes por onde esteve, será coordenador da candidatura. Como mandatária para o Desenvolvimento Sustentável estará a eurodeputada Lídia Pereira.





Para já, Montenegro ainda não revelou quem será o seu mandatário nacional. Sabe-se apenas que um dos mandatários distritais será Paulo Ribeiro, líder da estrutura regional de Setúbal. A maioria das distritais têm-se entrincheirado em torno de Montenegro, como Aveiro, Viseu, Guarda, Leiria, Lisboa ou Castelo Branco. E há já um barão do lado do ex-líder parlamentar de Passos Coelho: o ex-ministro Miguel Relvas.