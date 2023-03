Morreu Amável Alves, o antigo dirigente do PCP

O antigo dirigente do PCP e da CGTP-IN Amável Alves morreu este sábado aos 74 anos, anunciou o partido, sem precisar a causa do óbito.

Membro do Comité Central do PCP entre 2000 e 2016, Amável José Alves integrou também o Conselho Nacional e a Comissão Executiva da CGTP-IN e era atualmente presidente da assembleia-geral dos Sindicatos dos Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP).

Em comunicado, o PCP informa que o corpo do antigo maquinista do Metropolitano de Lisboa estará em câmara ardente na casa mortuária da Igreja da Damaia a partir das 17h00 de domingo, estando prevista a cremação na segunda-feira, pelas 15h30, no Cemitério do Alto de São João, em Lisboa.