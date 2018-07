Morreu João Semedo, antigo dirigente do Bloco de Esquerda

Político lutava há vários anos contra um cancro.

08:33

Morreu esta terça-feira, aos 67 anos, João Semedo, antigo dirigente do Bloco de Esquerda.A informação é avançada pela Esquerda.Net , que confirma o óbito do bloquista, que lutou vários anos contra um cancro.Semedo passou pelo PCP, a que aderiu em 1972, e foi preso um ano depois, ao distribuir panfletos a pedir eleições livres. Este duas semanas encarcerado em Caxias, recusando-se a colaborar com a PIDE.Continuou pelo partido como funcionários depois do 25 de Abril, abandonando o mesmo em 1991.Em 2003 fundou o Movimento da Renovação Comunista, juntamente com outros antigos dirigentes do PCP. Aceita o convite do Bloco de Esquerda no ano seguinte para integrar as listas ao Parlamento Europeu, como independente. Acabou por se tornar deputado do partido em 2006 pelo Porto, aderindo formalmente ao BE no ano seguinte.Parlamentar durante três legislaturas, renunciou ao mandato em março de 2015 por motivos de saúde, mas continuou a ser uma voz ativa por causas como a despenalização da eutanásia, mesmo quando o cancro lhe roubara a voz. Numa das suas últimas intervenções, aquando do chumbo da morte assistida, garantiu que a sua aprovação "é uma questão de tempo".Fora da política, foi na medicina que brilhou, tendo sido diretor do Hospital Joaquim Urbano, no Porto, entre 2000 e 2006. Esteve, igualmente, envolvido na Cooperativa Árvore, no FITEI, na Universidade Popular e no Sindicato dos Médicos do Norte."Tive a vida que escolhi, a vida que quis. Não tenho nada de que me arrependa no que foi importante", admitiu, na sua derradeira entrevista.O BE transmitiu na manhã desta terça-feira "as mais sentidas condolências" pela morte do seu antigo coordenador João Semedo, considerando que a perda "é de todos os que partilharam o seu ímpar e diversificado percurso, que com ele lutaram, aprenderam e conviveram"."O Bloco de Esquerda informa que morreu esta manhã João Semedo, com 67 anos, médico e militante político, e transmite à sua mulher, ao seu filho e a toda a família as mais sentidas condolências", lê-se numa nota enviada à agência Lusa.O partido considera que "a perda de João Semedo é de todos os que partilharam o seu ímpar e diversificado percurso, que com ele lutaram, aprenderam e conviveram, na política e na vida".