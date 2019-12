Morreu José Luís Rocha, antigo deputado do Partido Trabalhista Português

O ex-deputado do PTP/Madeira José Luís Rocha este sábado no Hospital João de Almada, no Funchal, onde estava internado, anunciou, em comunicado, o presidente do partido, Quintino Costa.

"O PTP manifesta aos seus familiares e amigos os pêsames pela perda deste nosso camarada e amigo, que ao longo da sua vida sempre lutou convictamente pelos princípios em que acreditava", lê-se na nota.

O PTP lembra o desempenho de José Luís Rocha "na defesa intransigente do ambiente e de uma alimentação saudável".

José Luís Rocha foi deputado do PTP na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) entre 2011 e 2015 e presidente da Mesa do Congresso do PTP.

"Muito obrigado camarada Rocha pela vida de luta em defesa de uma sociedade mais responsável e justa", diz o presidente do PTP, Quintino Costa.

Também numa nota, o presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues (CDS), expressa "profundo pesar" pela morte do antigo deputado.

"À família enlutada, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira expressa as suas sentidas condolências", acrescenta.