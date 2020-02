Morreu Laura Ferreira, mulher de Pedro Passos Coelho

Desde 2014 que a mulher de Pedro Passos Coelho lutava contra um tumor ósseo agressivo, que entretanto se alastrou para os pulmões. No entanto, no início de 2017 o seu estado de saúde voltou a alterar-se. Num exame de rotina feito em março, foram-lhe detetadas células malignas no pulmão. Seguiram-se novos tratamentos.







O estado de saúde de Laura Ferreira, de 54 anos, foi acompanhado com especial preocupação pelo marido, pelas duas filhas e todos aqueles que privam com a fisioterapeuta, como é o caso de Fátima Padinha. A antiga integrante da banda Doce e ex-companheira de Passos Coelho é amiga de Laura e viveu sempre de perto o problema de saúde da amiga.

A fisioterapeuta nasceu na Guiné-Bissau, mas na sua juventude viveu também em Cabo Verde. Laura Maria Garcês Ferreira casou com Pedro Passos Coelho em 2004.

Em 2015, foi publicada uma biografia autorizada do casal, em que Laura Ferreira contava um pouco do dia-a-dia da família do então primeiro-ministro.