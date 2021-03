Morreu o antigo deputado e autarca do PS, António Dias Baptista

O antigo vereador da Câmara de Lisboa e deputado do PS na VIII Legislatura (1999/2002) António Dias Baptista faleceu este sábado, aos 63 anos, vítima de morte súbita, disse à agência Lusa fonte familiar.

António Dias Baptista, licenciado em Direito, estava atualmente a desempenhar funções de jurista na Ferconsult, empresa de consultoria, estudos e projetos de engenharia do Metropolitano de Lisboa, e era vice-presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários da Ajuda.

Enquanto deputado socialista eleito pelo círculo de Lisboa, Dias Baptista destacou-se, sobretudo, na comissão parlamentar de inquérito à queda da ponte de Entre-os-Rios, em 04 março de 2001, que provocou 59 mortos.

Dias Baptista, que era atualmente presidente da Assembleia de Freguesia de Alcântara, foi vereador da Câmara de Lisboa entre 2005 e 2007 e deputado em vários mandatos da Assembleia Municipal da capital.

No plano profissional, desempenhou ainda as funções de vice-presidente do Instituto de Meteorologia.

Já no que respeita ao PS, o antigo deputado socialista foi membro do secretariado da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) e membro da Comissão Nacional, tendo também assumido funções de direção ao nível da concelhia da capital.

O velório está previsto para o início da próxima semana, na capela do Mosteiro dos Jerónimos.