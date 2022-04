Morreu o antigo ministro socialista Maldonado Gonelha

Maldonado Gonelha, antigo ministro socialista do Trabalho e da Saúde dos governos de Mário Soares, faleceu esta quarta-feira aos 86 anos, lê-se numa nota de pesar divulgada pelo PS.

"O PS manifesta o seu profundo pesar pela morte de Maldonado Gonelha, destacado militante e dirigente socialista, que foi ministro do Trabalho no I e no II Governo Constitucional, e ministro da Saúde no IX Governo Constitucional", refere a nota do PS.

António Manuel Maldonado Gonelha, eletricista de profissão, nasceu em Lisboa em 09 de junho de 1935.