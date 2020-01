Morreu o fundador do grupo económico sul-coreano Lotte

O empresário sul-coreano Shin Kyuk-ho, fundador do grupo empresarial Lotte, morreu hoje aos 98 anos vítima de uma doença crónica, informou a empresa.

O empresário fundou, em 1948, a Lotte como uma empresa fabricante e distribuidora de pastilhas elásticas, mas ao longo dos anos e com o apoio do governo foi expandindo a sua atividade até ser uma dos mais fortes empresas em diversos sectores como hotelaria, restauração, industria química, construção, entretenimento, doces, bebidas, comida rápida e na eletrónica na Coreia do Sul e no Japão.

Shin Kyuk-ho era o último representante vivo da geração de empreendedores sul-coreanos fundadores dos denominados "chaebol" depois do falecimento dos fundadores dos gigantes da Coreia do Sul como a Samsung, Hyundai e LG.

Em 2017, o empresário foi condenado a quatro anos de prisão por apropriação indevida de fundos e outros delitos criminais, mas não os chegou a cumprir devido à sua avançada idade e à frágil saúde.