Morreu Paulo Parece, deputado do PSD dos Açores

Partido Social Democrata já manifestou o pesar. Paulo Parece tinha 51 anos.

20:55

O deputado social-democrata à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores Paulo Parece, eleito por Santa Maria, morreu aos de 51 anos, tendo o PSD/Açores manifestado hoje pesar pelo seu falecimento.



Numa nota enviada às redações, o PSD informa que o presidente dos social-democratas açorianos, Alexandre Gaudêncio, "manifestou este domingo profundo pesar pelo falecimento do deputado Paulo Parece, tendo considerado que é uma enorme perda para a ilha de Santa Maria e para os Açores".



"Alexandre Gaudêncio expressou, em nome dos militantes social-democratas açorianos, o seu pesar à família do deputado eleito por Santa Maria e realçou as enormes qualidades cívicas, políticas e humanas de Paulo Parece, colocadas sempre ao serviço da sua ilha e dos Açores", acrescenta a nota, sem adiantar quando faleceu o deputado regional.



Militante do PSD/Açores, Paulo Parece era deputado na Assembleia Legislativa dos Açores desde 2014, eleito pela ilha de Santa Maria, e foi presidente da Assembleia Municipal de Vila do Porto entre 2009 e 2017.



Era ainda o presidente da Comissão Política de Ilha de Santa Maria do partido, segundo a nota do PSD.



Numa noutra nota de imprensa enviada, o PSD/Açores adianta que as jornadas parlamentares do partido, que se iriam realizar entre segunda e quarta-feira, foram canceladas.



As jornadas, que iriam decorrer em São Miguel tinham como objetivo analisar as propostas de Plano e Orçamento da região para 2019.