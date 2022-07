Desde que tomou posse, o primeiro-ministro tem sido conduzido por motoristas que não estavam nomeados para a função. A lei é clara: “O exercício de funções dos membros dos gabinetes ministeriais carece de prévio despacho do respetivo membro do Governo, a ser publicado em Diário da República”.



Só esta quinta-feira, depois de o Gabinete do Primeiro-Ministro ter sido questionado pela IL (a 25 de julho), é que as nomeações foram publicadas no site do Diário da República.









