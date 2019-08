Braço de ferro mantém-se. ANTRAM e SNMMP não chegam a acordo após horas em negociações

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) foi chamada pelo Governo para uma nova reunião esta terça-feira à noite, na qual esperava que fosse assinado um acordo de mediação com o sindicato dos motoristas de matérias perigosas.



Porém, após a reunião entre patrões, empregados e Governo, André Almeida disse que o sindicato não aceitou "processo de negociação" e que Pedro Pardal Henriques terá de dar explicações ao País.



"O sindicato quer impôr o resultado final" acusa o porta-voz da Antram.



Antes da reunião: ANTRAM estava confiante

"De manhã estivemos a discutir o âmbito da mediação, creio que podemos vir aqui assinar um acordo para essa mediação, porque a Antram mostrou hoje de manhã que estaria disponível. É na mediação que as coisas se fazem", disse o porta-voz da associação patronal, André Matias de Almeida, que falava aos jornalistas à chegada ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa.



Numa resposta escrita à Lusa, André Matias de Almeida já tinha observado não saber se a reunião desta noite será apenas com o Governo ou também com o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).



A Antram já esteve reunida esta manhã com o Governo, mas à saída do encontro escusou-se a prestar declarações.



Já de tarde, o advogado Pedro Pardal Henriques, que representa o SNMMP, remeteu declarações sobre o conteúdo das negociações para mais tarde, mostrando-se preocupado por o Governo se ter reunido com a Antram sem a presença do sindicato, mas afirmou que iria dar "o benefício da dúvida".



Portugal deixou de estar em crise energética, devido à greve de motoristas de pesados, desde as 00:00 de hoje, acabando os limites ao abastecimento de combustível.



O Governo aprovou na segunda-feira, em reunião eletrónica do Conselho de Ministros, o fim da crise energética declarada há 10 dias devido à greve de motoristas de pesados, a partir das 23:59 desse dia.



No domingo, SNMMP decidiu, em plenário, desconvocar a greve, que se iniciou no dia 12.



A paralisação foi inicialmente convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas (SIMM), mas este último desconvocou o protesto na quinta-feira à noite, após um encontro com a Antram sob mediação do Governo.