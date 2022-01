Movimento apela ao voto contra partidos que “atacam as touradas”

"Dia 30 vota com a tua afición" é a frase que serve de mote para o movimento da Touradas nas redes sociais. A marca pertence à PróToiro, uma "entidade sem fins lucrativos na qual estão representados todos os intervenientes da Festa de Toiros em Portugal e cujo objetivo é "promover, divulgar, dignificar e defender o património imaterial das artes e da cultura portuguesa, que é a Tauromaquia", como é descrita no site oficial.

O movimento, lançado esta sexta-feira, já tinha sido divulgado em 2019, aquando das últimas eleições europeias. Agora, e em altura de legislativas, a Touradas partilhou no Facebook e Instagram – onde têm 85 mil e 50 mil seguidores, respectivamente – uma imagem de um touro em posição frontal com o mesmo slogan utilizado há 3 anos. "Não votes em partidos que atacam as touradas. Está nas tuas mãos", pode ler-se ainda na imagem.

Nos comentários da publicação há quem questione a página sobre quais os partidos que defendem as touradas, com a Touradas a comprometer-se a publicar em breve um "guia" com a resposta.