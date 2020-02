Movimento '#Simavida' propõe referendo sobre eutanásia à AR

Perguntas CM 9 de Fevereiro de 2020 Eutanásia: Justifica-se a realização de um referendo? SIM NÃO Votar

"Concorda que matar outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser punível pela lei penal em quaisquer circunstâncias?". É esta a pergunta do manifesto lançado pelo movimento de cidadãos #Simavida com vista a propor à Assembleia da República um referendo à eutanásia.Entre os 101 mandatários do movimento estão o antigo Presidente da República Ramalho Eanes, a antiga líder do PSD Manuela Ferreira Leite, o politólogo Jaime Nogueira Pinto, a ex-deputada do CDS-PP Isabel Galriça Neto, o presidente da Cáritas, Eugénio Fonseca, e o ex-bastonário da Ordem dos Médicos Germano de Sousa.A iniciativa surge em reação à entrada no Parlamento de projetos de lei da autoria de BE, PAN, PS, PEV e Iniciativa Liberal que visam a despenalizar a morte a pedido e que serão debatidos a 20 de fevereiro. "Uma decisão tão grave e fraturante [...] não deve ser tomada no interior dos partidos e nos corredores de São Bento, sem o envolvimento e a participação da sociedade e sem que o povo seja previamente ouvido", defende o movimento #Simavida .O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta semana que só se pronunciará sobre a questão da eutanásia "no último segundo".