MP pede caução de 19 milhões de euros à empresa Start Campus

O Ministério Público pediu a aplicação de uma caução de 19 milhões de euros à empresa Start Campus, arguida no processo Influencer. Trata-se de um valor recorde pedido em caução.

O objetivo é que a empresa não perturbe o inquérito nem continue a atividade criminosa.

Os cinco detidos no âmbito da investigação aos negócios do lítio, hidrogénio e centro de dados de Sines conhecem hoje as medidas de coação, tendo o Ministério Público pedido prisão preventiva para Vítor Escária e Diogo Lacerda Machado.

No domingo, o Ministério Público (MP) pediu a medida de coação mais gravosa para o ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária, e para o advogado Diogo Lacerda Machada, após a conclusão dos interrogatórios e das alegações, que decorreram no Campus de Justiça, em Lisboa.