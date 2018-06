Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MP pede esclarecimentos adicionais ao ministro Siza Vieira

Em causa a incompatibilidade do cargo no governo com gestão de imobiliária.

19:38

O Ministério Público solicitou ao ministro Pedro Siza Vieira informações adicionais sobre o caso em que o governante está a ser investigado por acumular funções de gestão numa empresa imobiliária com o cargo político.



A RTP avança esta terça-feira que os investigadores pediram mais informações ao ministro Adjunto para esclarecer se este entrou em incompatibilidade de funções. Lembre-se que Siza Vieira assumiu gestão de uma imobiliária que criou com a mulher um dia antes de entrar para o governo, em outubro de 2017.



O ministro justificou não saber da incompatibilidade e disse nunca ter exercido efetivamente funções na empresa. António Costa considerou o caso como "um lapso".