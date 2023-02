A procuradora do julgamento do ex-autarca do Cartaxo e ex-assessor de António Costa, Pedro Magalhães Ribeiro, é mulher do opositor político do arguido. "Causou-me estranheza entrar na sala de julgamento e ver que a senhora procuradora era a esposa do candidato do PSD à câmara, em 2017, Jorge Gaspar", afirmou ao CM Pedro Magalhães Ribeiro.









