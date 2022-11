A Câmara de Barcelos, no tempo do socialista Miguel Costa Gomes, e o Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), no tempo do social-democrata Melchior Moreira, eram os maiores clientes públicos de Manuela Couto.



Manuela Couto, mulher do ex-presidente da Câmara de Santo Tirso e ex-dirigente do PS, faturou cerca de 3,5 milhões de euros em negócios com entidades públicas, entre janeiro de 2009 e agosto de 2021: neste período, cinco empresas da empresária celebraram 128 contratos com inúmeras entidades públicas, dos quais 122 contratos foram celebrados por ajuste direto.A Câmara de Barcelos, no tempo do socialista Miguel Costa Gomes, e o Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), no tempo do social-democrata Melchior Moreira, eram os maiores clientes públicos de Manuela Couto.

A empresária controla várias sociedades na área da comunicação. E a partir da análise dos dados do portal Basegov, onde são divulgados os contratos públicos, é possível identificar as seguintes empresas de Manuela Couto que fizeram negócios com entidades públicas: Mediana - Sociedade Gestora de Imagem e Comunicação; MIT - Make it Happen; My Press - Intervenção Comunicacional; WGC Branding & Communication; e Smartwin Global Marketing são as cinco empresas de Manuela Couto que, entre janeiro de 2009 e agosto de 2021, celebraram contratos com inúmeras entidades públicas.





Os contratos consistiram, no essencial, em trabalhos de assessoria e comunicação. Dos quase 3,5 milhões de euros faturados pelas cinco empresas de Manuela Couto ao Estado, quase 60% foram realizados pela Mediana: 1,93 milhões de euros.

Os negócios foram efetuados com entidades públicas como autarquias, regiões de turismo, instituições dos setores da saúde, educação e agricultura. Desse universo, destacam-se duas entidades: a Câmara de Barcelos, presidida por Miguel Costa Gomes de 2009 a 2021, e o TPNP, liderado por Melchior Moreira de 2009 a janeiro de 2019: a primeira fez contratos com quatro empresas num total de quase 1,1 milhão de euros; a segunda celebrou contratos com as cinco empresas num total de mais de 842 mil euros.



Leia também Secretário de Estado demite-se após acusação Os negócios suspeitos de Manuela Couto com a Câmara de Caminha foram o motivo da acusação do Ministério Público (MP) a Miguel Alves, então presidente da autarquia. Miguel, segundo o MP, concertou com Manuela Couto o preço e a forma de pagamento do serviço prestado no âmbito de um contrato celebrado, em 2016, com a MIT - Make it Happen, no valor de 32 mil euros.

Segundo a acusação, no âmbito da celebração desse contrato, Miguel Alves “agiu, conduzindo e provocando o procedimento, concertando preço e forma de pagamento daquele contrato com Manuela Couto e determinando os serviços da CM [Câmara Municipal] de Caminha a adequarem o procedimento àquele plano que previamente ambos delinearam”. Devido a esta acusação, Miguel Alves demitiu-se, na última quinta-feira, de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.





Justiça passa a pente fino negócios da empresária



Os negócios das empresas de Manuela Couto com entidades públicas estão a ser investigados pela Justiça. Suspeita-se que a empresária terá sido favorecida. A Polícia Judiciária já fez inúmeras buscas, como à Presidência do Conselho de Ministros, este ano.