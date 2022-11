Municípios exigem milhões ao Governo devido a despesas relacionadas com a Covid-19

Os municípios portugueses exigem ao Governo o pagamento de 156 milhões de euros relativos a despesas das câmaras no combate à Covid-19. A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) avisou esta quinta-feira que vai continuar a reivindicar o pagamento da dívida. Luísa Salgueiro, que falava numa audição parlamentar no âmbito do Orçamento do Estado (OE), disse que "entendemos que, mesmo após a aprovação do OE, haverá condições para, incluindo através de recursos a fundos que não nacionais, acautelar estas despesas". Os 156 milhões de euros reivindicados resultam de uma avaliação do Tribunal de Contas, porém a verba não consta do Orçamento do Estado.Por seu lado, a ministra da Coesão Territorial já disse que, "neste momento, nós não temos condições de corresponder a essa reivindicação da ANMP. A única abertura que temos, e já transmitimos, foi no âmbito daquele que é o apoio do Fundo de Solidariedade da União Europeia". Ora, este apoio é de apenas 60 milhões de euros, muito abaixo da verba gasta com a pandemia.Mas o argumento de Ana Abrunhosa não convence a presidente da ANMP, que lembrou que "há várias fontes de financiamento a que o Governo pode recorrer para poder suportar esta verba [...], se não for por esta via, que seja por outra, não nos compete a nós encontrar qual a fonte de financiamento". PSD e BE apoiaram a s pretensões dos municípios.