A “larguíssima maioria” que “viabilizou, votando a favor ou abstendo-se, o novo regime legal” justificou a decisão do Presidente da República de promulgar o “diploma da Assembleia da República que clarifica a intervenção dos municípios nos procedimentos de construção, ampliação ou modificação dos aeródromos civis nacionais”, lê-se numa nota publicada esta segunda-feira pela Presidência.O diploma, com origem numa proposta de lei do Governo, foi aprovado em votação final global em 2 de junho com votos a favor de PS e Chega, abstenções de PSD e Iniciativa Liberal e votos contra de PCP e Bloco de Esquerda. Em causa estava a apreciação prévia de viabilidade dos procedimentos de construção, ampliação ou modificação de aeródromos. Segundo o Governo, devia estar claro na lei que o parecer das câmaras municipais “só é juridicamente relevante” quanto à “potencial afetação do concelho pelos limites à edificabilidade para garantir superfícies de desobstrução e por razões ambientais”.