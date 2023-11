A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) pediu esta sexta-feira aos partidos para reverterem a proposta de retenção pelo Estado de parte do Imposto Único de Circulação (IUC), que levaria a uma perda de 40 milhões de euros para as autarquias.





A medida surge no Orçamento do Estado para 2024 e impõe que 30% da receita do IUC, até agora entregue por completo às autarquias, fique nos cofres estatais, uma decisão que surpreendeu a presidente da ANMP: “Não só manifestamos discordância pela medida, como desagrado pelo facto de não termos tomado prévio conhecimento dela”, disse. As queixas chegam ao aumento do IUC para veículos anteriores a 2007, que terá um tecto máximo de 25 euros por ano, mas do qual os municípios não vão ver nada, já que a verba que exceder o montante que recebem em 2023 vai para o Estado.