Nacionalidade ‘ganha’ após um ano no País

Os filhos de imigrantes que residam em Portugal há pelo menos um ano podem vir a ter direito à nacionalidade à nascença. A medida surge num conjunto de alterações que o PS propõe à revisão da lei da nacionalidade apresentada por PCP e PAN, e que o Parlamento aprovou em dezembro.As alterações incidem sobre o diploma do PCP, que determina que para ter nacionalidade lusa basta que um dos progenitores seja residente em Portugal, independentemente do tempo de residência. A proposta do PS fixa o prazo num ano, abaixo dos dois da lei atual."Um ano é o critério temporal usado pela ONE e pela UE para distinguir imigração de, por exemplo, estrangeiros que possam vir cá passar férias", diz aoConstança Urbano de Sousa, coordenadora do grupo de trabalho. Os socialistas propõem ainda facilitar o processo de obtenção de nacionalidade a estrangeiros casados."Deixamos cair a exigência de três anos de casamento quando haja filhos, que são base suficientemente sólida de prova", refere a deputada.O PSD já veio dizer que "vê com apreensão as alterações sucessivas propostas pela esquerda". As revisões e alterações à lei da nacionalidade ainda não têm debate agendado.Entre as alterações propostas pelos socialistas, está também a devolução da nacionalidade portuguesa a cidadãos africanos das ex-colónias que a perderam em 1975, pois residiam no país há menos de cinco anos.A 12 de dezembro de 2019, a Assembleia da República aprovou, na generalidade, as alterações à lei da nacionalidade do PAN e do PCP, e rejeitou, com os votos do PS, o projeto do Livre sobre a mesma matéria.O Bloco de Esquerda pediu a baixa à comissão, sem votação, do seu diploma.O ministro do Ambiente afirmou esta terça-feira que o Governo estará pronto para lançar a expansão da Linha Vermelha do Metro de Lisboa em outubro ou novembro."Se a conseguirmos financiar, e eu não tenho qualquer indicação neste momento de que isso seja possível, farei tudo para que seja possível", afirmou João Matos Fernandes no Parlamento, salientando que a expansão só avançará caso venha a existir "um pacote financeiro da União Europeia para estimular a economia", no âmbito da crise causada pela Covid-19.O PCP considera "urgente concretizar a gratuitidade" das creches para todas as crianças até 2023, aprovada no Orçamento do Estado de 2020, "por proposta do PCP, por isso, propôs esta quarta-feira, no Parlamento, celeridade na sua regulamentação.Os deputados comunistas exigem ainda que seja garantida "até 2023" a criação de, "pelo menos, 100 mil vagas" em creches ou soluções equiparadas no setor público e defenderam também o reforço de meios humanos em lares de idosos.