Nacionalizar EDP e Galp fora dos planos do PS

Entrou no papel de primeiro-ministro, mas foi sobre o programa eleitoral do PS que mais se debruçou. A um mês das Legislativas, António Costa garantiu que o PS no governo não fará mais nacionalizações. Num debate em Lisboa, na Câmara de Comércio e Indústria, o líder socialista demarcou-se das propostas do BE que, no programa, prevê nacionalizar empresas como a Galp ou a EDP. "O programa do PS não é o programa do Bloco" sublinhou Costa. "Cada um tem o seu programa e, seguramente, o BE há de bater-se por essas nacionalizações que não constam do programa de governo do PS", concluiu.

O líder do PS recordou ainda os casos que marcaram o início da legislatura, as várias reversões no setor dos transportes que "vieram a revelar-se virtuosos". "Acho que a posição do Estado na TAP protege a empresa de qualquer vicissitude que os sócios privados possam a vir a ter no futuro", explicou Costa, sublinhando que para Portugal "é absolutamente fundamental ter a TAP".

O primeiro-ministro falou dos salários, considerando que são baixos, o que torna difícil aumentar o salário mínimo. E deixou escapar que o papel do Ministério das Finanças é muitas vezes "hipervalorizado".



PORMENORES

Reversão da TAP

Privatizada pelo Governo de Passos Coelho em novembro de 2015, a companhia aérea voltou ao controlo do Estado em 2017, após ano e meio de negociações com o consórcio Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa. O Estado voltou a ficar com a maioria do capital pagando 1,9 milhões.



Ciclo de debates

A Câmara de Comércio e Indústria promove um ciclo de debates no âmbito das eleições Legislativas. Depois de António Costa, o primeiro convidado, segue-se o presidente do PSD, Rui Rio, a 10 de setembro.