"Nada foi mais importante para o PS do que atacar a esquerda nas eleições", diz Catarina Martins

A coordenadora do BE afirmou hoje que, nas últimas legislativas, "nada foi mais importante para o PS do que atacar a esquerda", rejeitando ressabiamento ou zangas pelos socialistas terem "fechado a porta" a uma solução estável para a legislatura.

Na intervenção de abertura da XII Convenção Nacional do BE, que decorre até domingo em Matosinhos, distrito do Porto, a líder bloquista, Catarina Martins, atirou diretamente ao PS e recordou a "escolha reveladora" que fez nas eleições legislativas de 2019, já que "o objetivo da sua campanha foi exigir uma maioria absoluta e combater a esquerda".

"Como explicou António Costa em entrevista ao Expresso e cito, 'um Bloco forte significa ingovernabilidade', ou, como disseram outros dirigentes do PS, era preciso salvar o Governo das pressões da esquerda. Nada foi mais importante para o PS do que atacar a esquerda nessas eleições", acusou.