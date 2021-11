"Não acompanho o ritual do medo": CDS-PP contra adoção de medidas restritivas para combater a Covid-19

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, disse esta terça-feira que o partido não segue o ritual de medo face ao aumento de casos de Covid-19, uma vez que, os dados fornecidos pela DGS mostram que a pandemia está controlada."Não acompanho o ritual do medo e da histeria coletiva. Não há razão para alarme social", garante 'Chicão' que destaca a importância da vacinação.Para Francisco Rodrigues dos Santos é importante apostar no reforço da terceira dose na população de risco para conseguir combater o aumento de casos de Covid-19 até ao Natal.Depois da reunião com o Primeiro-Ministro no Palácio de São Bento, o representante do CDS garante a necessidade de 'ajudar' o SNS, uma vez que, atualmente um em cada quatro médicos abandonam o Serviço Nacional de Saúde."O CDS quer uma via verde da saúde" com o Governo a pagar consultas nos hospitais privados, para assim, o SNS ficar mais aliviado e para combater a Covid-19.O líder do CDS-PP garante em declarações aos jornalistas que "não existe nenhuma justificação para um retrocesso, nem para a adoção de medidas mais restritivas".O presidente do CDS-PP afirmou esta terça-feira que o Governo se comprometeu até ao Natal a priorizar a vacinação com a terceira dose para os mais idosos, não tendo "nada planeado para já" em relação às crianças.

O líder centrista, Francisco Rodrigues dos Santos, foi recebido pelo primeiro-ministro, António Costa, a propósito das medidas a aplicar devido à evolução da pandemia e afirmou aos jornalistas que não acompanha "este ritual do medo e da histeria coletiva" porque "não há nenhuma razão plausível para o alarme social".

Questionado sobre se está a ser equacionado pelo Governo a vacinação dos mais novos -- numa altura em que Bruxelas está a aguardar luz verde da Agência Europeia de Medicamentos sobre a vacinação das crianças entre os cinco e os 11 anos contra a covid-19 -, o líder do CDS-PP respondeu que "sobre as crianças o Governo não tem nada planeado para já".