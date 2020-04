"Não deixem de planear as férias de verão": António Costa aconselha os portugueses a planear férias 'cá dentro'

O primeiro-ministrou António Costa apelou aos portugueses que passem férias em Portugal durante o verão, contrariando assim as palavras de Ursula Von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que aconselhou os europeus a não planear viagens e férias durante os próximos meses.

"Não querendo correr o risco de ser otimista, eu diria: esperem mais umas semanas, mas não deixem de pensar nas férias de verão. Aliás, para a economia portuguesa seria um dano imenso se o próximo verão fosse um verão onde o turismo não tivesse condições de funcionamento mínimo", disse o chefe do Governo, em declarações ao Observador.

António Costa acredita que até ao verão a situação da pandemia do coronavírus estará "suficientemente controlada". Por outro lado, António Costa aconselha os portugueses a planear as férias no nosso País. "Estamos sempre mais seguros cá dentro nesta fase e menos sujeitos à incerteza", acrescentou.