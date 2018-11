Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não deixo cair os amigos”. PSD e Rio dizem que afirmação polémica é mentira

Relatos contam que político afirmou que não deixa cair amigos, mas este nega. Frase seria sobre o caso Silvano.

Por Janete Frazão | 08:53

"Não deixo cair os amigos." A frase atribuída a Rui Rio no âmbito da polémica das falsas presenças de José Silvano no plenário está no centro da polémica.



Segundo vários relatos, na terça-feira à noite, perante militantes de Viseu, o presidente do PSD foi questionado sobre como compatibilizava este caso com o "banho de ética" que prometeu quando se candidatou à liderança.



Rio desvalorizou a questão e terá acrescentado: "Não deixo cair os amigos".



Após as primeiras notícias sobre esta posição, o PSD emitiu um comunicado a negar "perentoriamente" que Rio tenha proferido essa frase.



Já esta quarta-feira, o próprio presidente social-democrata retomou o caso: "Eu não deixo cair os amigos na minha vida privada. Na vida pública, infelizmente, em muitas situações, temos de deixar cair", começou por dizer.



"Eu disse que é uma canalhice quando alguém na sua vida se aproveita daquilo que é a fragilidade dos outros para se alcandorar a si próprio. Não é bonito", acrescentou sobre o seu discurso em Viseu.



O CM sabe, entretanto, que as falsas presenças (a 18 e 24 de outubro) de Silvano já foram alteradas nos serviços da AR como sendo faltas efetivas.



O deputado está a duas faltas de perder o mandato – o limite é quatro.



PORMENORES

Posição de Silvano

Questionado sobre se admite que este caso deixou o deputado José Silvano fragilizado, Rui Rio reagiu: "Já me perguntaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Já dei essa resposta, nem gostaram quando brinquei em alemão."



Caso "lamentável"

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, garantiu ontem que nunca partilhou a senha pessoal de acesso aos computadores no plenário da Assembleia da República e considerou "lamentável e dispensável" tudo o que ponha em causa a credibilidade das instituições.