"Não está a governar pela estabilidade do País": Bloco de Esquerda reage às demissões no Governo

O líder do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares, reagiu esta sexta-feira à demissão da secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, e afirmou que "temos um Governo que faz escolhas em torno de uma elite, seja política ou económica" e que "não está a governar pela estabilidade do País".



Em relação ao comunicado lançado esta sexta-feira pelo Ministério da Agricultura, Pedro Filipe Soares acredita que "o que a senhora ministra veio dizer hoje, é que não fez o trabalho de verificar se a pessoa que selecionou tinha condições para assumir o cargo".





"Estamos perante um Governo que promete aumento dos salários, mas na prática o que traz é empobrecimento", frisou o líder do BE.