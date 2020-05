"Não faz sentido organizar festa com centenas de pessoas": Marcelo Rebelo de Sousa faz apelo aos jovens

ão faz sentido que jovens estejam a organizar festas com centenas de pessoas e muito próximas e sem preocupação de distanciamento", afirma fazendo referência aos trabalhadores de construção civil, indústria e comércio que não podem evitar estar em risco ao contrário dos jovens.



Para Marcelo os jovens têm a "sensação que não correm riscos, mas podem transportar riscos para os outros".



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou presença este domingo na missa de Pentescostes, na Sé de Lisboa, no dia em que as celebrações religiosas retomam embora com regras específicas.Marcelo elogiou a igreja pelo exemplo que deu no cumprimento das regras e deu o exemplo das celebrações de Fátima que costumam reunir milhares de pessoas mas que, este ano, esses fiéis coibiram-se de o fazer cumprindo o isolamento social durante a pandemia.O Presidente aproveitou ainda para lançar um apelo aos jovens para que cumpram as regras. "N