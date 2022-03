"Não fazia sentido reunião para confirmar aquilo que já se sabia": Marcelo sobre cancelamento de audiência com Costa

composição do novo elenco governativo antes de ter recebido a lista oficial das mãos do primeiro-ministro António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa salienta que "não fazia sentido confirmar aquilo que já se sabia".

Em declarações aos jornalistas antes do Colóquio Primaveras Estudantis da Crise de 1962 ao 25 de Abril, que está a acontecer na Aula Magna da Universidade de Lisboa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quinta-feira que o novo Governo vai tomar pose na próxima quarta-feira, dia 30 de março.Confrontado com o cancelamento da audiência desta quarta-feira após a fuga de informação sobre aSegundo Marcelo Rebelo de Souso, quando solicitado ao gabinete do primeiro-ministro a lista de ministros, "confirmou-se os nomes, exeto um, que foi retificado"."Para o futuro, terei de nomear o primeiro-ministro como ministro interino dos Negócios Estrangeiros durante uns dias, para este estar liberto, enquanto deputado, na instalação do Parlamento, e poder ser eleito presidente do Parlamento". "A saída de um ministro implica a saída do secretário de estado", reforçou."Até terça-feira, o elenco de ministros, que será mais numeroso, terá de estar completado", destacou Marcelo Rebelo de Sousa, salientando que na quarta-feira será tomada a posse do governo. "É possível ter o governo a funcionar na próxima quarta-feira", reforçou o presidente.Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "é importante garantir que não há interrupção e há continuidade na política externa"."Hoje o mais importante é a Ucrânia: é muito importante que os vários responsáveis portugueses continuem alinhados em relação à Ucrânia", concluiu o presidente, salientando que, nesse sentido, amanhã vai estar presente na consagração em Fátima, feita em simultâneo com a consagração pelo Papa Francisco, a meio da tarde. "É, no fundo, uma consagração pela paz e um apelo à paz universal", completou o chefe de Estado.