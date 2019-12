“Não há bons nem maus delatores”, diz o PCP

Os partidos mantêm dúvidas sobre a introdução da chamada delação premiada no Código Penal português, depois de o primeiro-ministro ter defendido numa entrevista ao ‘Público’ este mecanismo de colaboração com a Justiça, sublinhando o efeito que poderia ter em casos como o BES."Pessoalmente defendo que se possa avançar em mecanismos mais negociais de aplicação de penas", começou por afirmar António Costa, atirando depois a questão: "Como é que é possível ainda ninguém ter sido julgado no caso BES e o senhor Madoff ter sido condenado em pouco tempo? Foi condenado em pouco tempo porque fez um acordo de sentença."O líder do PCP admite que se trata de "uma questão muito sensível". "Ao longo de toda a história, este partido tem uma certa rejeição em relação a esse estatuto", afirmou Jerónimo de Sousa, garantindo que o grupo parlamentar vai olhar para a questão. "Não há bons nem maus delatores. Devemos tratar com a sensibilidade que a questão coloca na vida das pessoas."O presidente do PSD também confessa que o "tema é delicado". "Não fecho a porta, mas não quero criar novos problemas na sociedade", sublinhando "ter dúvidas" que a redação de tal instrumento evite acusações indevidas.Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, não quis comentar o tema da delação premiada.O primeiro-ministro garante que a relação com o ministro das Finanças "foi sempre melhorando" desde que se conheceram há cinco anos, considerando que seria "muito bom" que Mário Centeno fosse reeleito para o Eurogrupo. Ao ‘Público’, Costa afiança que "a divergência tornada pública", em Bruxelas, "não teve nada a ver com o ministro das Finanças". "A minha relação com Mário Centeno é de estima, respeito mútuo, de trabalho em equipa."