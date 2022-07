"Não há casos fatais e os feridos não têm comparação com o que se previa": Marcelo sobre incêndios

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou aos jornalitas esta sexta-feira sobre os fogos em Portugal, e revelou que "o dia de hoje foi o menos grave".

"Este ano o tipo de incêndios foi um bocadinho diferente do que dos anos anteriores por isso o combate também é diferente", salientou o presidente, acrescentando que "não há casos fatais e os casos de feridos não têm comparação com o que se previa".



Marcelo reforça ainda o bom trabalho das autarquias que "fizeram um esforço na prevenção dos incêndios e para criar uma gestão florestal para o futuro". "A função dos autarcas é defenderem os seus munícipios e quererem que seja o mais rápido, melhor e efetivo possível com os meios que têm", salientou.



Questionado sobre as visitas aos locais afetados pelos incêndios, o Presidente da República salientou que foi informado que "enquanto houver intervenções no terreno, é mau quem tem responsabilidades politicas estar no terreno". No entanto, "se houver uma evolução positiva, posso ir a duas ou três áreas onde houve intervenções", acrescentou.