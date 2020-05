"Não há duas sem três": António Costa atira Marcelo para recandidatura à Presidência da República

"Proponho que a data para a terceira visita seja para o ano, no primeiro ano do segundo mandato do Presidente da República" lembrando que a primeira visita a esta empresa em que estiveram juntos foi a

O presidente da República e o primeiro-ministro visitaram esta quarta-feira as instalações da AutoEuropa, em Palmela, onde elogiaram a empresa pela capacidade de adaptção à pandemia, dando-a como um exemplo para a Europa, no que toca à contenção.Durante uma conferência de imprensa aos jornalistas, António Costa "atirou" Marcelo Rebelo de Sousa para uma possível recandidatura à Presidência da República, afirmando que a próxima visita a ser feita à AutoEuropa será no "primeiro ano" de mandato do Presidente, ou seja, em 2021. "Não há duas sem três", afirmou o primeiro-ministro.primeira vez em 2016.Em atualização