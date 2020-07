"Não há ligação entre o transporte ferroviário e o surto pandémico", diz Marcelo após reunião no Infarmed

O chefe de Estado, primeiro-ministro, presidente da Assembleia da República, líderes partidários, patronais e sindicais reuniram-se esta quarta-feira pela décima vez com especialistas para avaliar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, no Infarmed, em Lisboa.Nesta reunião estiveram em discussão alguns temas como a situação epidemiológica nacional e na região de Lisboa e Vale do Tejo, a monitorização da situação epidemiológica em Portugal e na União Europeia, a ação do Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da Covid-19, o tempo de internamento hospitalar ou a questão do inquérito serológico nacional.Marcelo Rebelo de Sousa falou no final do encontro e referiu a apresentação de um estudo afirmando que, segundo as conclusões apresentadas "não há ligação entre o transporte ferroviário", nas linhas de Lisboa e Vale do Tejo, e "o surto pandémico" de coronavírus.Marcelo começou por comparar o combate ao coronavírus em Portugal e o que é feito na Europa e referiu que, quer se olho ao número de infetados e contagiados, quer à deteção destes, "em comum há uma procupação: avançar com medidas concretas". O Presidente da República reforçou que "a orientação é, hoje, olhando aos surtos, intervir de forma localizada e específica".

A região de Lisboa e Vale do Tejo "mereceu atenção especial", explicou Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando "em particular a população entre os 20-30 anos" e "acima dos 75-80 anos", avançando que "a coabitação é o fator mais importante em termos de explicação causal dos surtos" de Covid-19 agora registados.

Sobre o estudo que dá conta de que as ligações ferroviárias da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) não estarão relacionadas com a propagação da doença, Marcelo esclareceu que "É um dado novo que foi estudado de forma quantificada".

O Presidente anunciou que o primeiro estudo serológico "estará pronto no final de julho" a que se seguirá novo estudo sobre a reposta imunitária dos portugueses à Covid-19.

"Terminamos hoje uma experiência de vários meses", disse Marcelo, anunciando o final desde ciclo de encontros entre especialistas e decisores políticos no Infarmed.

Ainda, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que entrará em curso "um novo modelo" de combate à pandemia. "As medidas necessárias têm que ser medidas de pormenor, mais específicas, medidas com melhor informação no terreno, de mais rápida e concreta decisão", defendeu o Presidente da república.

"Hoje assistimos a um exercício de transição entre modelos, assumiu, sublinhando que são importantes "mesmo em termos de prevenir uma segunda vaga, que ainda não chegou".