'Não há recuos em nenhum dos progressos alcançados': A mensagem de António Costa sobre o Orçamento do Estado

O primeiro-ministro António Costa publicou esta segunda-feira à noite uma fotografia onde se mostra a assinar o Orçamento do Estado para 2021, à qual juntou uma mensagem de esperança para 2021."Este é sempre um momento importante, mas este ano, pela situação que atravessamos, ainda mais. Assinei o Orçamento do Estado para 2021 num ano em que o Covid19 mudou profundamente as nossas vidas", começa por dizer o primeiro-ministro no Instagram.