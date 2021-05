"Não haverá abertura da Praça do Município evitando aglomeração", diz Medina sobre receção na Câmara de Lisboa

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, explicou esta quinta-feira as conclusões dos festejos do Sporting. O autarca defendeu que a Câmara aprovou a presença do autocarro da Juve Leo em Alvalade por considerar que isso descentralizaria os festejos do Marquês de Pombal.Segundo o autarca, o objetivo era aumentar a área para que se pudesse evitar uma concentração descontrolada de adeptos mas admite que "houve coisas que correram mal". Medina defende, no entanto, que não irá entrar no debate político do "passa culpas" e que o melhor é aguardar os esclarecimentos das autoridades.Como consequência dos festejos descontrolados dos leões, o autarca confirma que "não haverá abertura da Praça do Município, evitando assim qualquer aglomeração que pudesse resultar", na receção do Sporting à Câmara de Lisboa.Medina afirma ainda desconhecer o parecer da PSP.