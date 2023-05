"Não houve favorecimento nenhum": Ministro da Saúde reage à investigação do MP

do crime de prevaricação em conjunto com o presidente da Câmara Municipal de Gaia , Eduardo Vítor Rodrigues."Não houve favorecimento nenhum", referiu o ministro da Saúde em declarações aos jornalistas, afirmando ainda que está "ao dispor das entidades para responder".Manuel Pizarro está a ser investigado pelo Ministério Público, num processo que envolve o presidente da Câmara de Gaia e ocorrido numa altura em que Pizarro ainda não estava no Governo. A investigação acredita que o agora ministro da Saúde intercedeu para que Eduardo Vítor Rodrigues contratasse um técnico superior para a autarquia.