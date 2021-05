"Não houve nenhuma complacência" com a família Espírito Santo, diz Carlos Costa

O antigo governador do Banco de Portugal (BdP) Carlos Costa disse esta segunda-feira no parlamento que "não houve nenhuma complacência" no afastamento da família Espírito Santo do BES, justificando a decisão de não o ter feito imediatamente.

"Não houve nenhuma complacência nessa matéria. Mas houve um grande rigor do ponto de vista da constituição de provas, porque não basta ter sentimentos, não basta ter indícios", disse esta segunda-feira no parlamento o antigo governador, respondendo a João Paulo Correia (PS) sobre o adiamento da família Espírito Santo do banco.

Carlos Costa está esta segunda-feira a ser ouvido em audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.