"Não nos calaremos": André Ventura comenta cartaz com a palavra 'vergonha' colocado em frente à Assembleia da República

Ventura estava a intervir no debate sobre a remoção de amianto de edifícios públicos e terminou discurso com críticas ao Governo por ter verbas para subvenções vitalícias, mas não as despender para a remoção daqueles materiais perigosos.





Uma vergonha", afirmou o deputado do Chega, já entre alguma vozearia dos deputados.

Depois disso, o deputado único do Chega acusou Ferro Rodrigues de o ter mandado calar durante um debate parlamentar.

"Era uma surpresa para amanhã". Foi assim que André Ventura, deputado do Chega, classificou o cartaz colocado pelo partido este domingo em frente à Assembleia da República.O mesmo, com a inscrição '#vergonha' surge depois da polémica em que o deputado se viu envolvido na passada quinta-feira com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.Em exclusivo ao, André Ventura explicou que este cartaz tem dois objetivos. O primeiro passa por mostrar que o partido não se calará. "Não nos calaremos, nem deixaremos de usar a palavra vergonha na Assembleia da República", garantiu.O segundo passa por mostrar que "com as atitudes como as que teve Ferro Rodrigues os portugueses sentem cada vez mais que o que se passa na Assembleia da República e no sistema político português é uma vergonha"."Amanhã [segunda-feira] o cartaz estará lá para todos os deputados e o Governo o verem", finalizou o deputado do Chega.André Ventura foi repreendido por Ferro Rodrigues por usar com "demasiada facilidada", na perspetiva do presidente da Assembleia da República, as palavras "vergonha" e "vergonhoso" nas suas intervenções, acrescentando que é algo de desrespeita o parlamento e o próprio.