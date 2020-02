"Não olham a meios para atingir os fins": Abel Matos Santos justifica demissão para proteger líder do CDS

Abel Matos Santos, que se demitiu da comissão executiva do CDS-PP na sequência de declarações consideradas antissemitas, justificou esta quinta-feira a sua saída para proteger a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos de uma "campanha negra".

Três dias depois da demissão, só esta quinta-feira Matos Santos publicou, no Facebook, a carta de demissão de vogal da comissão executiva dirigida a Rodrigues dos Santos, que afirma querer preservar de ataques vindos de "políticos sem escrúpulos", que nunca identifica, que "não olham a meios para atingir os fins".

E depois dirige-se ao presidente do partido, que o convidou para a direção no congresso de Aveiro, em 25 e 26 de janeiro: "Resistiria até ao fim para os combater, se isso te fosse útil. Mas quero preservar-te, a ti e à nossa direção".

O psicólogo e fundador da Tendência Esperança em Movimento (TEM) afirma ainda esperar que o líder se mantenha "firme no caminho" e na estratégia que "levou muitos militantes" a apoiá-lo no congresso.

O dirigente centrista escreveu que "os ataques" que lhe "foram movidos" eram para prejudicar a liderança por "alguns daqueles que perderam" e que "se prepararam para isto" com o objetivo de praticar "a baixa política".

Abel Matos Santos entrou na corrida à sucessão da ex-presidente do partido, Assunção Cristas, mas não chegou a levar a sua moção a votos, tendo desistido a favor do atual presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos.

O psicólogo-clínico integrou as listas apresentadas pelo atual líder, tendo sido eleito em congresso vogal da comissão executiva.

Abel Matos Santos abandonou na terça-feira a direção do CDS, ao fim de duas semanas, depois de ter sido noticiado pelo Expresso que defendeu, de 2012 a 2015, em publicações na rede social Facebook, elogios a Salazar e à PIDE, e apelidou de "agiota dos judeus" o cônsul de Portugal em Bordéus Aristides Sousa Mendes, que ajudou a salvar milhares de judeus durante a II Guerra Mundial.

No final da semana passada, o ex-vice-presidente do CDS-PP e antigo ministro António Pires de Lima exigiu ao novo líder do partido que "retire a confiança política" a Abel Matos Santos, dada a "gravidade das declarações" que fez sobre Salazar e Aristides Sousa Mendes.

Em comunicado divulgado o mesmo dia, a comissão executiva dos democratas-cristãos explicitou que no partido "não há espaço para o racismo, para a xenofobia, para o antissemitismo, para a intolerância ou para qualquer saudosismo de regimes que não assentem na liberdade".