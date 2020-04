"Não pode haver descompressão em abril": Marcelo reforça importância de manter isolamento social

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira de manhã, numa entrevista à Antena 1, que uma descompressão nas medidas de isolamento não deverá ser feita em abril."Neste momento, não pode haver uma descompressão no mês de Abril", sublinhou o Presidente não esclarecendo se esta compressão do isolamento se manterá nos mesmos moldes ou terá alguma variante."Veremos", pronunciou-se Marcelo remetendo as futuras decisões para a análise dos números de infetados. "É preciso saber se os dados dos últimos dias são consistentes, se é o tal planalto descendente, e como é que vai até ao fim do mês. Nesta vigência da renovação do estado de emergência, é muito importante o esforço dos portugueses. Isso faz a diferença nos resultados."Marcelo Rebelo de Sousa deixou assim em aberto os próximos passos no combate a esta pandemia.