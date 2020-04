“Não podemos cantar vitória”, sublinha Francisco Rodrigues dos Santos

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, alertou ontem em entrevista à CMTV que "em tempos de pandemia mandam as cautelas que não haja relaxamento, de modo a evitar uma situação de contágio descontrolada". "A situação não está contida, não podemos cantar vitória."

A poucos dias do fim do estado de emergência, o líder centrista considera fundamental "que sejam acauteladas medidas que possibilitem uma normalidade possível sem comprometer a saúde dos portugueses", através do "aumento da testagem, uso obrigatório de máscaras e plataformas tecnológicas que compatibilizem a segurança com a privacidade para identificar os casos de infeção". E criticou o Governo por "alternar entre a euforia e a moderação". "Dizer que, por um lado que vamos retomar a economia e proibir a circulação de pessoas no 1º de Maio ou dizer que a CGTP pode sair para manifestações e os portugueses não podem estar com a mãe no Dia da Mãe", a 3 de maio.

Na fase do "desconfinamento que deverá ser descafeinado", Francisco Rodrigues dos Santos aconselha o primeiro-ministro a avançar com um plano para relançar a economia sem austeridade. "Sempre propus que o Estado deve pagar o que deve às empresas, se não quer ajudar pelo menos que não estorve." "Defendemos ainda um cheque de emergência de 15 mil euros para ajudar as empresas e o alargamento do layoff simplificado a todos os sócios-gerentes. Gastar agora é poupar no futuro", acrescentou. Mas nacionalizar para salvar empresas está fora de questão: "Não se percebe que a TAP, sendo uma empresa que opera já há largos anos em Portugal, precise que o Estado a nacionalize. Não vejo mal em apoios, agora não concordamos com nacionalizações."



O líder do CDS afastou a hipótese de um aumento do salário mínimo como medida de retoma, defendendo antes que o Governo deve prometer que "não corta pensões nem aumenta impostos" e reforçar os apoios ao terceiro setor, nomeadamente a lares. Quanto ao fundo de recuperação da UE, o líder do CDS disse que "a Europa está a agir tarde e apoiar com pouco", temendo que a fatia destinada a Portugal seja apenas "uma migalha" e mais encargos no futuro. Rejeitando lições sobre liberdade, disse ainda que "nunca se opôs às comemorações do 25 de Abril", apenas quis "um modelo alternativo que se aproximou do modelo final". "Se o CDS não tivesse falado teríamos uma festa com 300 pessoas."