"Não posso aceitar este tipo de abordagem": a reação de Cristas após ser empurrada

Foi a terceira pessoa que, durante a arruada, gritou e protestou contra o anterior Governo, a que Cristas pertenceu, e as medidas de austeridade quando a tentativa de agressão aconteceu, numa perpendicular à rua de Santa Catarina, por uma mulher que se aproximou de Cristas aos gritos e empurrou-a.

Membros da comitiva do CDS tentaram proteger a presidente, e um deles, Fernando Barbosa, líder da distrital e candidato a deputado do partido pelo círculo do Porto, empurrou a mulher, afastando-a de Assunção Cristas.

No final, a mulher afirmou a jornalistas que tinha empurrado Cristas, gritou-lhes "ladrões", com vários palavrões à mistura: "São uns ladrões, não se aproveita nada. Não gosto dela."

de solidariedade, apoio e preocupação" que recebeu.



"Este tipo de situações são inaceitáveis. Quem me conhece e acompanha a minha vida política sabe que percorro todo o país e converso com todas as pessoas. Gostem ou não de mim", começa por dizer Assunção Cristas. "Apoiem ou não as minhas ideias e as propostas do meu partido. Converso sempre com todos. Todos. De forma educada e civiliza

da. Por isso mesmo, não posso aceitar este tipo de abordagem, numa cidade de que tanto gosto", pode ler-se na publicação.



Cristas acrescenta ainda que vai continuar "a defender as ideias" em que acredita. "Amanhã estarei novamente na rua para conversar com as pessoas. Se alguém pensa, qualquer que seja a motivação, que me pode condicionar com este tipo de ações, desengane-se. Continuarei a defender as ideias em que acredito. Sempre em liberdade", afirma a líder centrista.

