"Não se defendeu os lares da melhor maneira", afirma Rui Rio alertando para uma segunda onda em novembro

O presidente do PSD, Rui Rio, alertou esta segunda-feira para o problema dos lares e como estes não foram devidamente protegidos durante esta primeira fase da pandemia de coronavírus."Não se defendeu os lares da melhor maneira", afirmou Rui Rio acrescentando ainda que essa atuação deve ser mudada uma vez que é expectável que haja uma segunda onda da pandemia em novembro.Rio afirmou ainda que no que toca ao gradual desconfinamento, a igreja católica "teve mais juízo" do que a CGTP nas comemorações do 1.º de maio.