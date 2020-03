"Não se pode facilitar": Marcelo reforça importância de se realizar mais testes ao coronavírus

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta sexta-feira a bastonária dos farmacêuticos, e afirmou após reunião a necessidade de realizar "mais testes" ao coronavírus.Marcelo afirma que "não se pode facilitar" a propagação do vírus e assumiu que são precisos mais equipamentos, mais ventiladores, mais camas e apoio nos cuidados intensivos.Sobre o estado da União Europeia - que tem estado no centro da atualidade com a crise causada pela pandemia - Marcelo admite que esta tem estado dividida, mas que este é um problema de toda a Europa e é necessário tomar medidas mais prontamente e não esperar "mais três meses"."Não podemos aceitar atuações que enfraqueçam a Europa", diz Marcelo sublinhando estar de acordo e "solidário" com o primeiro-ministro relativamente às críticas dirigidas ao ministro das finanças holandês.