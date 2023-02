João Neves, presidente da Águas do Alto Minho, assumirá a administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), mas a escolha não é consensual a norte.



Vários autarcas e a estrutura socialista do distrito do Porto mostram-se indignados pela decisão de João Galamba, que "subverte" a indicação de Miguel Lemos, presidente da Águas de Gaia, encaminhada pelo ex-ministro Pedro Nuno Santos.









