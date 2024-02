O objetivo é recuperar o grupo parlamentar, mas Inês Sousa Real salienta o que um deputado do PAN conseguiu fazer. Um aviso para os inimigos internos e externos. Internamente é a resposta às críticas do fundador do partido, que num artigo arrasa o trabalho de Inês Sousa Real. “Com André Silva, o PAN viabilizava orçamentos por dois milhões de euros, na nossa direção foram medidas no valor de 40 milhões.”













Frases de Inês Sousa Real, na entrevista dada à CMTV



"Lamento que André Silva tenha optado por destruir o trabalho que fez no partido";



Leia também Inês Sousa Real ataca Mariana Mortágua, critica oposição interna e junta bombeiros aos protestos dos polícias



"Queremos recuperar o processo do enriquecimento ilícito";



"Não são os corredores da água que vão resolver o problema da seca";



"Não é a matéria ambiental que está a pôr em causa a agricultura, é a falta de visão da ministra, que assinou um despacho para aumentar o financiamento aos toiros de lide e não à agricultura biológica".



Mas quando se fala em alianças, e apesar de a porta-voz do PAN dizer que “não somos um partido que tem rancores políticos”, a verdade é que um acordo à direita parece impossível."Lamento que André Silva tenha optado por destruir o trabalho que fez no partido";"Queremos recuperar o processo do enriquecimento ilícito";"Não são os corredores da água que vão resolver o problema da seca";"Não é a matéria ambiental que está a pôr em causa a agricultura, é a falta de visão da ministra, que assinou um despacho para aumentar o financiamento aos toiros de lide e não à agricultura biológica".