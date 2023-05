“Não sou arguido”: Vereador da Câmara do Porto garante que investigação da PJ diz respeito a empresa privada

O vereador do urbanismo da Câmara do Porto, Pedro Baganha, garantiu, esta terça-feira, que não é arguido no âmbito da operação da Polícia Judiciária (PJ) que visa o combate a esquemas de corrupção na área do urbanismo das autarquias do Porto e Gaia, após ter-lhe sido apreendido o telemóvel.



Aos jornalistas, Pedro Baganha sublinhou que não é arguido e que a Câmara do Porto está a colaborar ativamente com a PJ. Baganha esclareceu, ainda, que "a investigação [da PJ] diz respeito a uma empresa privada que tem vários processos urbanísticos em várias autarquias, incluindo a do Porto".





"As buscas da Polícia Judiciária que esta manhã ocorreram nos serviços municipais do Urbanismo não visam o Município. Estão sim relacionadas com empresas privadas que têm processos urbanísticos a tramitar na Câmara Municipal do Porto, como em outras autarquias. Mais confirmamos que neste momento estão dois telemóveis a ser analisados pela PJ", pode ler-se.





Sobre o telemóvel que está a ser analisado, Pedro Baganha disse que a "PJ está a efetuar diligências de recolha de informação digital".