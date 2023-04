"Não temos medo da luta e quanto mais a luta aquece mais força tem o PS": António Costa no aniversário do Partido

O secretário-geral do PS, António Costa, disse este domingo que o Partido não "tem medo da luta e quanto mais a luta aquece mais força tem o PS".



No discurso, durante a celebração dos 50 anos do PS, que decorre no Super Bock Arena- Pavilhão Rosa Mota, no Porto, o primeiro-ministro falou do simbolismo do local para o Partido. "Foi neste pavilhão que em 19 de abril de 2015, pela ultima vez, Mário Soares dirigiu ao PS uma grande festa da liberdade que então organizamos para festejar o aniversário do PS", recordou lembrando ainda que foi no mesmo local que encerrou "a campanha eleitoral nas ultima eleições legislativas".





O primeiro-ministro afirmou que o Partido Socialista quer "estabilidade política e nas políticas para termos progresso, melhoria do emprego, do rendimento e do crescimento do nosso País". António Costa referiu que "esse foi o mandato que com orgulho recebemos dos portugueses. Quando não honramos os mandatos e não cumprimos os compromissos pomos em causa a democracia", afirmou. António Costa disse ainda que a agenda do PS "não é a agenda das polémicas mediáticas", mas sim a "agenda de Portugal".Durante o discurso, o primeiro-ministro recordou as dificuldades enfrentadas nos últimos dois anos, com as consequências da pandemia da Covid-19 e da guerra na Ucrânia. "Nós arregaçámos as mangas e a verdade e que [o País] não entrou em recessão. Conseguimos crescer e diminuir a dívida", referiu lembrando que "as perspetivas económicas são hoje melhores, o emprego vai resistir, as exportações vão crescer".



"Estamos a cumprir e temos confiança de que iremos continuar a cumprir", disse o secretário-geral do Partido Socialista, que lembrou que o País enfrenta uma "inflação como há 30 anos não viviamos", assumindo que "há preocupações e o dever de quem governa é olhar para os problemas efetivos das pessoas e não se distrair com aquilo que não e verdadeiramente importante". Costa reconheceu que o "que importa é garantir às famílias portuguesas que podem ter os filhos na escola, ir ao centro de saúde e para ter essa garantia é preciso saber governar".



O líder do Governo lembrou a redução do IVA nos bens alimentares e o apoio de 90 euros para as famílias, duas medidas que entraram em vigor na última semana. António Costa, assim como o crescimento de 56% do SNS desde que o PS é Governo. O primeiro-ministro lembrou ainda o problema da habitação e assumiu que "para termos política de habitação temos de a construir".



Sobre o Partido de André Ventura, António Costa disse "não chegam para nós e nós chegaremos para eles". "Os políticos não existem para dar problemas ao País, existem para resolver os problemas do País e das pessoas", atirou.



António Costa terminou com uma palavra aos militantes, simpatizantes e eleitores, afirmando que é por eles que está a "travar esta batalha".