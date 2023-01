“Não tenho conhecimento de nenhuma investigação em curso”: Medina sobre suspeitas de corrupção

A conferência de imprensa foi marcada para esclarecer as "suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e falsificação" numa nomeação para "prestação de serviços que foi assinada em 2015" pelo então presidente da autarquia, Fernando Medina, agora ministro das Finanças.



"Estou perplexo", referiu Fernando Medina relativamente à polémica.



A PJ realizou esta terça-feira buscas na

nas casas e empresas de dois empresários de Castelo Branco, suspeitos de participarem num esquema de angariação de fundos para estruturas do Partido Socialista. No caso, fala-se na contratação de Joaquim Mourão e de António Realinho para obras públicas da altura.O atual ministro das Finanças admitiu a nomeação de Joaquim Mourão" e não poupou lhe elogios. Referiu que "a escolha foi feita por este ter o perfil adequado" e que não teve a ver com caráter partidário."[O Joaquim Mourão] desempenhou um grande trabalho. Conseguiu que as obras se realizassem com o menor constrangimento possível. Na altura, havia também a necessidade de assegurar que tudo funcionava com a maior normalidade e brevidade", justificou Medina."Realço que a equipa escolhida cumpriu todos os objetivos pretendidos", afirmou.Ainda na sessão aos jornalistas, o ministro das Finanças reforçou que está tranquilo relativamente ao caso, por ter décadas de "trabalho em interesse público"."Gostava que em 2023 não estivéssemos a discutir o ano de 2015", concluiu.